Пэрэмога! ВСУ победили "русский мир"

СЕГОДНЯ 16:54 2018-10-26T16:54:35+03:00

В качестве мишени украинских боевиков были муляжи в ватниках

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Боевики 93-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ провели показательные учения, в ходе которых показали, как уничтожают «сепаратистов» кумулятивными снарядами. О проведенных учениях сообщили в пресс-службе украинской бригады.

Отметим, что мишень, по которой били украинские каратели, изготовленная из кузова ЛуАЗ-969, была окрашена в цвета георгиевской ленты, а макеты членов экипажа условного противника были одеты в ватники.

- Путешествие в “русский мир” так и не состоялось. “Скрепы” были взорваны и распались на куски с помощью ручных кумулятивных гранат. “Русская весна” для “пассажиров” “Волынянки” закончилась, так и не начавшись, — сообщили в пресс-службе бригады украинских боевиков.

Как мы сообщали, вооружённые силы Украины продолжают нарушать Минские договорённости. В частности, украинские силовики всё больше применяют беспилотные летательные аппараты для разведки и корректировки огня. Об этом сегодня, 26 октября, сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин.

— Командование ООС, возглавляемое военным преступником Наевым, целенаправленно нарушает Минские соглашения, в части касающейся запрета использования БЛА, которые прописаны в пункте № 7 Меморандума, — сообщил Эдуард Басурин.