2018-10-26T16:31:39+03:00
Политика

Курка, яйка, млеко: Украинских мародеров проучили сами местные жители

Украинские боевики терроризируют местное население поборами
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Сколько тонн наворованного в Донбассе переправили украинские боевики своим Параскам и Одаркам, посчитать даже сложно. Фото: novorosinform.orgСколько тонн наворованного в Донбассе переправили украинские боевики своим Параскам и Одаркам, посчитать даже сложно. Фото: novorosinform.org
Изменить размер текста:

Украинские каратели в связи с низким уровнем продовольственного обеспечения в подразделениях ВСУ в Донбассе начали выходить в прифронтовые поселки в так называемые продуктовые рейды. Об этом сегодня сообщил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, за прошедшую неделю в результате таких конфликтов госпитализированы шестеро боевиков ВСУ и четверо гражданских.

- Один боевик 58-й бригады — сержант Клименко — от полученных травм скончался. Акты возмездия со стороны мирных жителей стали традиционной платой боевикам ВСУ за страдания в оккупации, — сказал Басурин.

Он также отметил, что в 56-й бригаде боевики отказываются от приема пищи, так как она непригодна для еды, приготовлена в антисанитарных условиях и из просроченных продуктов.

- Из-за этого украинские каратели вынуждены добывать продукты в близлежащих населенных пунктах, грабя частные магазины и обворовывая местное население. По-свойски они называют мародерство «продуктовый рейд», — сказал Басурин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фото украинских боевиков вызвало насмешки пользователей интернета
Пэрэмога! ВСУ победили "русский мир"
Украинская армия наращивает использование беспилотников
За неделю от обстрелов ВСУ погибло четверо военнослужащих НМ ДНР
У школьников ДНР сегодня последний учебный день перед началом осенних каникул
Перед уходом из Донбасса Александр Хуг рассказал, как закончить войну
Александр Хуг: люди устали ждать, им надоело слушать оправдания
СБУ пыталась завербовать военнослужащую ЛНР, угрожая расправой над ее семьей
Народная милиция ЛНР: СБУ угрожали луганчанке расправой над её сыном
Полвека космическому полёту Георгия Берегового: «Людям нужна моя работа – ради этого можно идти на самое опасное задание»
Добавлен дополнительный вечерний рейс на маршруте Ясиноватая-Донецк
Александр Хуг посетил посёлок Трудовские на Западе Донецка
ОБСЕ: российская армия так и не была обнаружена в Донбассе