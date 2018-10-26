Курка, яйка, млеко: Украинских мародеров проучили сами местные жители

СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-26T16:31:39+03:00

Сколько тонн наворованного в Донбассе переправили украинские боевики своим Параскам и Одаркам, посчитать даже сложно. Фото: novorosinform.org

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Украинские каратели в связи с низким уровнем продовольственного обеспечения в подразделениях ВСУ в Донбассе начали выходить в прифронтовые поселки в так называемые продуктовые рейды. Об этом сегодня сообщил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, за прошедшую неделю в результате таких конфликтов госпитализированы шестеро боевиков ВСУ и четверо гражданских.

- Один боевик 58-й бригады — сержант Клименко — от полученных травм скончался. Акты возмездия со стороны мирных жителей стали традиционной платой боевикам ВСУ за страдания в оккупации, — сказал Басурин.

Он также отметил, что в 56-й бригаде боевики отказываются от приема пищи, так как она непригодна для еды, приготовлена в антисанитарных условиях и из просроченных продуктов.

- Из-за этого украинские каратели вынуждены добывать продукты в близлежащих населенных пунктах, грабя частные магазины и обворовывая местное население. По-свойски они называют мародерство «продуктовый рейд», — сказал Басурин.