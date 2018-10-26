Украинская армия наращивает использование беспилотников

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-26T16:00:09+03:00

За прошлую неделю были зафиксированы полёты девяти БЛА, пять из них были сбиты силами ПВО Донецкой Народной Республики

Изменить размер текста: A A

Вооружённые силы Украины продолжают нарушать Минские договорённости. В частности, украинские силовики всё больше применяют беспилотные летательные аппараты для разведки и корректировки огня. Об этом сегодня, 26 октября, сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин.

— Командование ООС, возглавляемое военным преступником Наевым, целенаправленно нарушает Минские соглашения, в части касающейся запрета использования БЛА, которые прописаны в пункте № 7 Меморандума, — сообщил Эдуард Басурин.

Он подчеркнул, что у Республики есть множество доказательств, подтверждающих факт применения украинскими силовиками беспилотных летательных аппаратов, в том числе и сбитые беспилотники. В частности, за минувшую неделю было зафиксировано девять БЛА на линии разграничения, пять из них сбили средства ПВО Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Напомним, что ранее командование НМ Республики предупреждало о том, что любые беспилотные летательные аппараты, зафиксированные над территорией ДНР будут сбиваться. ОБСЕ следует заранее предупреждать о полёте своих БЛА.