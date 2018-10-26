2018-10-26T16:00:09+03:00
Политика

Украинская армия наращивает использование беспилотников

За прошлую неделю были зафиксированы полёты девяти БЛА, пять из них были сбиты силами ПВО Донецкой Народной Республики
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: социальные сетиФОТО: социальные сети
Изменить размер текста:

Вооружённые силы Украины продолжают нарушать Минские договорённости. В частности, украинские силовики всё больше применяют беспилотные летательные аппараты для разведки и корректировки огня. Об этом сегодня, 26 октября, сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин.

— Командование ООС, возглавляемое военным преступником Наевым, целенаправленно нарушает Минские соглашения, в части касающейся запрета использования БЛА, которые прописаны в пункте № 7 Меморандума, — сообщил Эдуард Басурин.

Он подчеркнул, что у Республики есть множество доказательств, подтверждающих факт применения украинскими силовиками беспилотных летательных аппаратов, в том числе и сбитые беспилотники. В частности, за минувшую неделю было зафиксировано девять БЛА на линии разграничения, пять из них сбили средства ПВО Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Напомним, что ранее командование НМ Республики предупреждало о том, что любые беспилотные летательные аппараты, зафиксированные над территорией ДНР будут сбиваться. ОБСЕ следует заранее предупреждать о полёте своих БЛА.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фото украинских боевиков вызвало насмешки пользователей интернета
Пэрэмога! ВСУ победили "русский мир"
Курка, яйка, млеко: Украинских мародеров проучили сами местные жители
За неделю от обстрелов ВСУ погибло четверо военнослужащих НМ ДНР
У школьников ДНР сегодня последний учебный день перед началом осенних каникул
Перед уходом из Донбасса Александр Хуг рассказал, как закончить войну
Александр Хуг: люди устали ждать, им надоело слушать оправдания
СБУ пыталась завербовать военнослужащую ЛНР, угрожая расправой над ее семьей
Народная милиция ЛНР: СБУ угрожали луганчанке расправой над её сыном
Полвека космическому полёту Георгия Берегового: «Людям нужна моя работа – ради этого можно идти на самое опасное задание»
Добавлен дополнительный вечерний рейс на маршруте Ясиноватая-Донецк
Александр Хуг посетил посёлок Трудовские на Западе Донецка
ОБСЕ: российская армия так и не была обнаружена в Донбассе