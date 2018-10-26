За неделю от обстрелов ВСУ погибло четверо военнослужащих НМ ДНР

СЕГОДНЯ 15:28 2018-10-26T15:50:26+03:00

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С понедельника украинская армия 158 раз обстреляла территории Донецкой Народной Республики на всех направлениях. В результате вооружённой агрессии украинский армии погибло четыре защитника Республики. Об этом сегодня, 26 октября, сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин.

— В результате обстрелов со стороны украинских боевиков погибли Четверо военнослужащих НМ ДНР. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших героев Республики, — сообщил Эдуард Басурин.

Кроме того, в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины было повреждено два дома в Петровском районе Донецка. Вчера была перебита воздушная линия электропередач в Ясиноватой и без света осталось 69 жителей четырёх улиц.

При обстрелах Республики, украинские силовики за неделю использовали тринадцать артиллеристских снарядов калибром 122 миллиметра, 183 мины калибром 120 и 82 миллиметра.

Напомним, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины 19 раз нарушили режим прекращения огня.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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