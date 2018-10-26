У школьников ДНР сегодня последний учебный день перед началом осенних каникул

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-26T14:41:32+03:00

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Сегодня те школьники, у которых пятидневная учебная неделя, могут смело радоваться, несмотря на пасмурный и холодный день. У них, наконец-то, начинаются осенние каникулы, которые продляться всего неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.

— Согласно Примерному календарному учебному графику на 2018-2019 учебный год, утвержденному приказом министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 7 августа 2018 года №691, во всех организациях общего среднего образования Республики осенние каникулы проводятся с 28 октября по 4 ноября, — говорится в пресс-службе Министерства образования и науки ДНР.

Отметим, что в связи с началом школьных каникул, водителям стоит быть внимательнее на дорогах. На города часто опускается туман и детей на дороге моет быть не видно. Родителям стоит ещё раз напомнить детям правила дорожного движения.

Напомним, в прошлом году осенние каникулы в Республике начинались 27 октября и продлились до 5 ноября.