2018-10-26T14:11:33+03:00
Политика

Перед уходом из Донбасса Александр Хуг рассказал, как закончить войну

Стороны должны перестать искать виноватых и начать действовать
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта ru.tsn.uaФОТО: архив сайта ru.tsn.ua
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Вчера, 25 октября, Александр Хуг попрощался с Луганской Народной Республикой. В Должности Первого заместителя Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ он сюда больше не вернётся. Перед уходом Хуг сказал, что, вероятно, однозначно не забудет о Донбассе и поделился тем, как, по его мнению, можно завершить эту войну.

— Я надеюсь, я верю, что этот конфликт завершиться во многом с вашей (обращаясь к журналистам) помощью, ведь у вас есть своя ответственность. Вы должны оперировать к тем, кто принимает решения, чтобы они положили конец этому безумию. За четыре с половиной года стороны пытались найти виноватых. Сейчас эту безрезультативную практику необходимо прекратить и начать, наконец, действовать. Журналистам стоит найти стимулы, которые заставят людей, которые принимают решения, сделать всё правильно, — заявил Александр Хуг.

Первый заместитель Главы СММ ОБСЕ поблагодарил журналистов за внимание к работе Миссии и выразил надежду на то, что они и дальше будут следить за отчётами ОБСЕ и опираться на работу Миссии, апеллирую к общественности и власти.

Напомним, что 31 октября Александр Хуг оставит свой пост Первого заместителя Главы СММ ОБСЕ и команду ОБСЕ в целом. Вчера он посетил посёлок Трудовские в Донецке.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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