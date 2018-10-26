Александр Хуг: люди устали ждать, им надоело слушать оправдания

СЕГОДНЯ 13:36 2018-10-26T13:36:34+03:00

Первый заместитель Главы СММ ОБСЕ Александр Хуг дал пресс-конференцию в Луганске и рассказал, о чём ему рассказали мирные жители ЛНР

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Вчера, 25 октября, Первый заместитель Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в последний раз на своём посту посетил Луганскую Народную Республику и рассказал о том, что рассказали ему мирные жители на пунктах пропуска.

— Я пересекал сегодня (25 октября – примечание ред.) Станицу Луганскую и спросил у людей, мирных жителей, которые также пересекали это пункт пропуска, что они думают. У них достаточно чёткий посыл для тех, кто отвечает за принятие решение. Люди устали ждать, им надоело слушать оправдания о том, почему обстрелы до сих пор не прекратились, мост не восстановили и так далее. Они хотят, чтобы это закончилось, и они могли вернуться к своей повседневной жизни, — заявил Александр Хуг.

Он подчеркнул, что, по его мнению, диалог не только необходим, но и возможен. Так, с помощью СММ ОБСЕ, обе стороны неоднократно сходились пусть не в прямом, но всё-таки диалоги. Тем не менее, Александр Хуг считает, что обе стороны должны перестать искать виноватых, а просто взять и сделать то, что неоднократно обещали сделать и о чём неоднократно договаривались в Минске.

Напомним, что 31 октября Александр Хуг оставит свой пост Первого заместителя Главы СММ ОБСЕ и команду ОБСЕ в целом. Вчера он посетил посёлок Трудовские в Донецке.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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