СБУ пыталась завербовать военнослужащую ЛНР, угрожая расправой над ее семьей

СЕГОДНЯ 13:07 2018-10-26T13:07:15+03:00

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Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) пытались добыть информацию о руководстве Народной милиции ЛНР, шантажируя военнослужащую из Стаханова Юлию Ушакову расправой над ее семьей. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Республики.

Там рассказали, что очередную попытку вербовки представители СБУ попытались осуществить в ходе телефонного разговора. Звонивший Ушаковой сотрудник украинской спецслужбы представился ее другом.

- Я ему ответила, что всех своих друзей знаю, а его нет, поэтому разговаривать с ним не собираюсь. Мужской голос сказал, что для меня в почтовом ящике оставлен конверт, - рассказала женщина.

В конверте военнослужащая обнаружила запал от гранаты вместе с чекой и записку с контактными данными, по которым ей нужно было связаться с "новоиспеченным другом".

- Я набрала по указанному номеру "Лугакома", но он был не в действии сети. По другому номеру я дозвонилась. Мне ответили, что со мной на связи тот человек, который позаботится о моей судьбе и безопасности взамен на информацию. По всей видимости, он интересовался руководящим составом управления, потому что не раз упоминал фамилии. После чего сказал, что если я расскажу об этом своему руководству или сотрудникам МГБ, то они сделают все для того, чтобы якобы доказать то, что я на них уже работаю и сливаю информации, - продолжила Ушакова, уточнив, что звонивший также угрожал расправой над ее сыном и другими членами семьи.

-Несмотря на отказ, попытки вербовки не прекратились. Для того, чтобы окончательно избавиться от назойливого сотрудника спецслужб, Юлии пришлось сменить номера телефонов и обратиться в соответствующие органы, - отметили в Народной милиции.