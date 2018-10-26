2018-10-26T13:02:16+03:00
Политика

Народная милиция ЛНР: СБУ угрожали луганчанке расправой над её сыном

Военнослужащую ЛНР пытались заставить выдать информацию, угрожая, в противном случае, навредить её сыну и другим членам семьи
Цесанна АНТОНЕНКО
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Служба безопасности Украины пытается добывать необходимую информацию грязными методами и угрозами. Военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики угрожали клеветой и расправой, если она откажется передать информацию или обратится в МГБ. Об этом сегодня, 26 октября, рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Военнослужащей из Стаханова Юлии Ушаковой позвонил неизвестный и сообщил, что в почтовом ящике её ждёт письмо. В конверте обнаружилась запал и чека от гранаты и номера телефонов, по которым она должна немедленно позвонить.

— Мне ответили, что со мной на связи тот человек, который позаботится о моей судьбе и безопасности взамен на информацию. По всей видимости, он интересовался руководящим составом управления, потому что не раз упоминал фамилии. После чего сказал, что если я расскажу об этом своему руководству или сотрудникам МГБ, то они сделают все для того, чтобы якобы доказать то, что я на них уже работаю и сливаю информацию, — рассказала сама Юлия.

Кроме того, неизвестный «друг» угрожал расправой её семье и, в частности, сыну. Сотрудничать Юлия отказалась и обратилась в соответствующие органы. Несмотря на это, для того, чтобы избавить от сотрудников СБУ, ей пришлось сменить номер телефона, потому что звонки не прекращались.

Напомним, что это уже не первый раз, когда сотрудники СБУ прибегают к угрозам, чтобы завербовать военнослужащих Народной милиции ЛНР и получить от них необходимую информацию.

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