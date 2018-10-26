Полвека космическому полёту Георгия Берегового: «Людям нужна моя работа – ради этого можно идти на самое опасное задание»

СЕГОДНЯ 12:10 2018-10-26T12:16:03+03:00

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Двадцать шестое октября 1968 г., 11 часов 34 минуты по московскому времени. В эти мгновения на орбиту искусственного спутника Земли мощной ракетой-носителем был выведен космический корабль «Союз-3», пилотируемый Героем Советского Союза, заслуженным лётчиком-испытателем СССР, полковником Георгием Тимофеевичем Береговым.

Этим испытательным полётом, совершённым после первой крупной неудачи советской космонавтики – гибели в 1967 году на первом «Союзе» космонавта Владимира Комарова, – была открыта штатная навигация космических кораблей «Союз», которые на протяжении десятилетий являлись базовыми для российской космонавтики, вспоминает пресс-служба Республиканского краеведческого музея о нашем земляке – Георгии Береговом.

Космический старт 26 октября 1968-го в советской истории был юбилейным – десятым. Девять раз с памятной среды 12 апреля 1961 года поднимались на орбиту наши отважные исследователи просторов Вселенной. Интересно, что именно Юрий Гагарин и Владимир Комаров в своё время первыми заметили целеустремлённость, мужество и необыкновенную требовательность к себе Георгия Берегового. Как вспоминают очевидцы, однажды в «Звёздном городке» Юрий Гагарин подвёл рослого, крепко сложенного офицера и, улыбнувшись, сказал:

- Наша новая сила…

- Притом – довольно могучая, – подхватил находившийся рядом Владимир Комаров.

На момент полёта Береговому исполнилось 47 лет. Совершив его, Георгий Тимофеевич стал старейшим землянином, который побывал в космосе. За выполнение этого важного государственного задания Георгий Береговой стал Героем Советского Союза во второй раз.

Сто восемьдесят пять боевых вылетов числится в лётной книжке Георгия Берегового. Всю Великую Отечественную войну, начиная с июня 1941 года, он провёл на полевых аэродромах Западного, Калининского, Центрального, Степного, Воронежского и 2-го Украинского фронтов. Участвовал во многих сражениях, определивших победоносный исход борьбы советского народа против гитлеровских захватчиков; принимал участие в освобождении от фашистского гнёта Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии…

За героизм, мужество и отвагу, проявленные в воздушных боях во время Великой Отечественной войны, 26 октября 1944 г. Георгий Береговой был удостоен звания Героя Советского Союза. Смелость и мужество – несомненные черты характера боевого летчика, но эти качества были основаны на знании: пока не понял – вслепую не пойдёт, когда понял – пойдёт, не оглядываясь.

В научной библиотеке Донецкого республиканского краеведческого музея хранятся периодические издания 1968 года, в которых широко освещён полёт Берегового. Вот как писала пресса о том дне: «…Командир десятого корабля годами значительно постарше был своих товарищей - космонавтов. И вот на весь мир прозвучало сообщение с космодрома о новом полёте советского человека в просторы Вселенной. На борту корабля, несущегося с огромной скоростью под звёздами вокруг Земли, идёт большая творческая работа. На командном пункте, на станциях слежения и связи слышится уверенный голос командира корабля, передающего с высокой орбиты свои наблюдения и неизменно сообщающего: «На борту – порядок!». Четверо суток продолжался полет Г.Т. Берегового. За это время его корабль «Союз-3» 64 раза облетел вокруг земного шара. Космонавт во время этого полета провёл первый телевизионный репортаж из космоса. Давал заочные «космические интервью», открыв тем самым новую страницу в истории «космической журналистики». В то же время Георгий Тимофеевич занимался наблюдением звездного неба, светил и Земли; он обнаружил зарождение тайфунов и циклонов на поверхности нашей планеты, сообщил о пожарах в лесах и джунглях, сфотографировал облачный и снежный покровы, дневной и сумеречный горизонт Земли…

И вот – 30 октября. Полёт окончен. Москва восторженно встретила нового героя космоса!».

После полёта Георгий Береговой ещё в течение 15 лет руководил Центром подготовки космонавтов, был трижды избран депутатом Верховного Совета СССР от Енакиевского избирательного округа. В 1987 г. в звании генерал-лейтенанта он вышел в отставку. Скончался 30 июня 1995 во время операции на сердце. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Память выдающегося лётчика-космонавта увековечена во многих городах бывшего Союза и, в первую очередь, на его малой родине – в Донбассе. В частности, в родном Енакиево именем Георгия Берегового названы проспект парк и сквер, здесь же работает Музей космонавта Георгия Берегового. В 2011 году имя Берегового было присвоено Донецкому планетарию, а в 2012-м – Донецкому лицею с усиленной военно-физической подготовкой. Материалы о Георгии Береговом и экспонаты, с ним связанные, есть в экспозициях «Земляки» и «От колеса до ракеты» Донецкого республиканского краеведческого музея.

P.S. По своему духу он был настоящим дончанином – не боящимся ответственности, трудностей и опасности; преданным своей Родине и готовым к самопожертвованию ради будущего своей страны и её народа. «Летая, я порой рисковал жизнью – но не из спортивного интереса, а ради большого государственного дела. Людям нужна моя работа. А ради этого можно идти на любое, самое трудное и рискованное задание». Эти слова, – пожалуй, главное кредо Георгия Берегового, которое он пронёс через всю свою жизнь.