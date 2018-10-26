Добавлен дополнительный вечерний рейс на маршруте Ясиноватая-Донецк
По просьбам жителей Ясиноватой и поручению временно исполняющего обязанности Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, был введён дополнительный вечерний рейс на маршруте «Ясиноватая ОА Главконтора – Ясиноватая (АС) – Донецк (ДС-Крытый рынок)». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Донецкой Народной Республики.
— С 25 октября 2018 года добавлен дополнительный вечерний рейс на автобусном маршруте № 106 «Ясиноватая ОА Главконтора – Ясиноватая (АС) – Донецк (ДС-Крытый рынок)» со временем отправления из г. Ясиноватой в 18:50, из г. Донецка в 20:10, — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.
Сейчас изменённый график проходит тестирование пассажиропотоком. Если он будет востребован жителями Республики, то дополнительный рейс будет сохранён, если нет – то его уберут.
Напомним, что с просьбой о введении дополнительного маршрута к врио Главы Республики обратились сотрудники Ясиноватского машиностроительного завода.
Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.