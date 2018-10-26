Добавлен дополнительный вечерний рейс на маршруте Ясиноватая-Донецк

СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-26T11:49:09+03:00

Теперь из Ясиноватой в Донецк можно уехать в 18:50, а из Донецка в Ясиноватую – в 20:10

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По просьбам жителей Ясиноватой и поручению временно исполняющего обязанности Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, был введён дополнительный вечерний рейс на маршруте «Ясиноватая ОА Главконтора – Ясиноватая (АС) – Донецк (ДС-Крытый рынок)». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Донецкой Народной Республики.

— С 25 октября 2018 года добавлен дополнительный вечерний рейс на автобусном маршруте № 106 «Ясиноватая ОА Главконтора – Ясиноватая (АС) – Донецк (ДС-Крытый рынок)» со временем отправления из г. Ясиноватой в 18:50, из г. Донецка в 20:10, — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.

Сейчас изменённый график проходит тестирование пассажиропотоком. Если он будет востребован жителями Республики, то дополнительный рейс будет сохранён, если нет – то его уберут.

Напомним, что с просьбой о введении дополнительного маршрута к врио Главы Республики обратились сотрудники Ясиноватского машиностроительного завода.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.