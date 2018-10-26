Александр Хуг посетил посёлок Трудовские на Западе Донецка
Вчера, 25 октября, Первый заместитель Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг посетил один из наиболее обстреливаемых районов Донецка. Об этом Донецкому Агентству Новостей сообщили в пресс-службе донецкого офиса СММ ОБСЕ.
— Александр Хуг посетил поселок Трудовские, для того чтобы оценить обстановку, осмотреть разрушения, пообщаться с жителями, — сообщили в пресс-службе донецкого офиса Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
О результатах поездки пока не сообщалось. Между тем известно, что Первый заместитель Главы СММ ОБСЕ пробудет в Донецкой Народной Республике ещё несколько дней. Вероятно, это последний визит Александра Хуга в Донбасс в качестве представителя ОБСЕ, так как 31 октября этого года он покидает свой пост. Его сменит Марк Этерингтон.
Напомним, что о везите Александра Хуга в Донбасс стало известно 22 октября. Основная цель этого визита – оценить ситуацию с безопасностью в регионе.
Подробнее об этом в материале нашего корреспондента.
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