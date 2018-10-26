2018-10-26T12:03:47+03:00
Политика

Александр Хуг посетил посёлок Трудовские на Западе Донецка

В ДНР Первый заместитель Главы СММ ОБСЕ пробудет два дня
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вчера, 25 октября, Первый заместитель Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг посетил один из наиболее обстреливаемых районов Донецка. Об этом Донецкому Агентству Новостей сообщили в пресс-службе донецкого офиса СММ ОБСЕ.

— Александр Хуг посетил поселок Трудовские, для того чтобы оценить обстановку, осмотреть разрушения, пообщаться с жителями, — сообщили в пресс-службе донецкого офиса Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

О результатах поездки пока не сообщалось. Между тем известно, что Первый заместитель Главы СММ ОБСЕ пробудет в Донецкой Народной Республике ещё несколько дней. Вероятно, это последний визит Александра Хуга в Донбасс в качестве представителя ОБСЕ, так как 31 октября этого года он покидает свой пост. Его сменит Марк Этерингтон.

Напомним, что о везите Александра Хуга в Донбасс стало известно 22 октября. Основная цель этого визита – оценить ситуацию с безопасностью в регионе.

Подробнее об этом в материале нашего корреспондента.

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