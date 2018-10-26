2018-10-26T12:04:56+03:00
Политика

Шестьдесят девять человек в Ясиноватой остались без света в результате обстрелов ВСУ

Восстановительные работы запланированы на сегодня
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта polzovred.ruФОТО: архив сайта polzovred.ru
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Вчера, 25 октября, Вооружённые силы Украины открыли огонь по Ясиноватой. В результате были перебиты воздушные линии электропередач и шестьдесят девять абонентов в частном секторе остались без света. Об этом сегодня, 26 октября, сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

— В результате боевых действий в посёлке Каштановое Ясиноватского района обесточена ВЛЭП 0,4 кВ, без электроснабжения осталось 69 абонентов частного сектора, — сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

Воздушные линии электропередач были перебиты в районе пионерского лагеря в Ясиноватой и теперь 69 девять жителей частного сектора (четырёх улиц в посёлке Каштановое) полностью лишены электропитания. Восстановительные работы запланированы на сегодня, 26 октября.

Напомним, что всего за минувшие сутки было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня. О других разрушениях в результате вооружённой агрессии украинской армии пока не сообщалось.

Подробнее о вчерашних обстрелах в материале нашего корреспондента.

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