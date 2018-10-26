2018-10-26T12:05:35+03:00
Политика

Обстрелы в ДНР: украинские силовики стали стрелять значительно меньше

Украинская армия немного снизила обстрелы в ДНР. За минувшие сутки было зафиксировано 19 нарушений режим тишины
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые силы Украины не прекращают обстрелы в ДНР, однако за минувшие сутки их стало значительно меньше. В частности, уменьшилось количество применяемых украинской армией боеприпасов. Об этом сегодня, 26 октября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагагрина), Зайцево, Донецк (Трудовские), Донецкий аэропорт (Вольво-центр), Спартак, Крутая Балка, Старомихайловка, Октябрь, Саханка и Коминтерново, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

На данный момент информация о жертвах или разрушениях в результате этих обстрелов не поступала.

В общей сложности за минувшие сутки по территории Донецкой Народной Республики выпустили 43 единицы различных боеприпасов, что значительно меньше, чем сутками ранее, когда украинские силовики использовали 307 единиц боеприпасов.

Напомним, в предыдущие сутки в результате обстрелов со стороны украинский армии пострадал прифронтовой Петровкий район Донецка. В жилых домах посекло остекление, в квартирах пулемётным огнём повреждена мебель.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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