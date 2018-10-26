Обстрелы в ЛНР: количество нарушений увеличилось вдвое

СЕГОДНЯ 09:17 2018-10-26T09:17:37+03:00

Украинские силовики усилили обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки пять населённых пунктов попали под огонь

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Вооружённые силы Украины вдвое усилили обстрелы в ЛНР. Применялись миномёты и гранатомёты. Об этом сегодня, 26 октября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— По нашим данным Вооружённые силы Украины шесть раз нарушили режим прекращения огня. Под огонь украинской армии попали позиции Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населённых пунктов Лозовое, Логвиново, Сокольники, Калиново и Донецкий, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Для обстрелов территории Луганской Народной Республики украинская армия использовала 11 мин калибром 120 миллиметров, 9 мин калибром 82 миллиметра, 23 осколочные гранаты БМП-1, 9 осколочных гранат СПГ-9, 18 осколочных гранат РПГ-7, 174 гранаты АГС-17, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

По предварительным данным в результате обстрелов никто из мирных жителей Республики не пострадал. Также пока не были зафиксированы разрушения жилого фонда.

Напомним, в предыдущие сутки количество нарушений со стороны украинских силовиков составило три раза. Под огонь попали населённые пункты Глубокое, Долгое и Лозовое.