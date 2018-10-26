Сепаратисты не только в Донбассе?
Служба безопасности Украины заявила о задержании в Одессе «сепаратиста» за распространение с помощью социальных сетей антиукраинских материалов. Об этом сообщили в пресс-службе ВСУ.
По данным ведомства, мужчина «регулярно размещал на персональных страницах в соцсетях антиукраинские материалы с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины, а также популяризировал террористические организации ДНР/ЛНР».
В спецслужбе сообщили, что задержанный выкладывал на своих страницах в соцсетях информацию, полученную из «российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков с временно оккупированных территорий».
При обыске, проведённого по месту жительства одессита, изъяты телефоны и компьютерная техника.
Напомним, в августе СБУ задержала 11 администраторов пророссийских групп в соцсетях. Сепаратистом нынче на Украине прослыть не сложно, все, что не соответствует официальной пропаганде Киева, попадает под внимание спецслужб незалежной. Ну, а про свободу слова там речь давно не идет.