2018-10-26T07:45:00+03:00
Политика

Сепаратисты не только в Донбассе?

В Одессе задержали "сепаратиста" за высказывания в соцсетях
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Можно иметь только одно мнение, угодное украинской власти. Фото: novorosinform.orgМожно иметь только одно мнение, угодное украинской власти. Фото: novorosinform.org
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Служба безопасности Украины заявила о задержании в Одессе «сепаратиста» за распространение с помощью социальных сетей антиукраинских материалов. Об этом сообщили в пресс-службе ВСУ.

По данным ведомства, мужчина «регулярно размещал на персональных страницах в соцсетях антиукраинские материалы с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины, а также популяризировал террористические организации ДНР/ЛНР».

В спецслужбе сообщили, что задержанный выкладывал на своих страницах в соцсетях информацию, полученную из «российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков с временно оккупированных территорий».

При обыске, проведённого по месту жительства одессита, изъяты телефоны и компьютерная техника.

Напомним, в августе СБУ задержала 11 администраторов пророссийских групп в соцсетях. Сепаратистом нынче на Украине прослыть не сложно, все, что не соответствует официальной пропаганде Киева, попадает под внимание спецслужб незалежной. Ну, а про свободу слова там речь давно не идет.

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