Ревизор Министерства доходов и сборов погорела на взятке

СЕГОДНЯ 20:00 2018-10-25T20:02:23+03:00

165 тысяч рублей чиновница получила за невнесение в акт проверки существенных нарушений

Изменить размер текста: A A

Главного ревизора-инспектора первого отдела контрольно-проверочной работы физлиц департамента аудита Министерства доходов и сборов задержали по факту получения взятки сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД ДНР, сообщили в пресс-службе полиции.

Полицейские установили факт передачи взятки в размере 165 тысяч рублей. Эту сумму чиновница получила за невнесение в акт проверки существенных нарушений и снижение штрафных санкций в постановлениях об окончании проверки.

Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления всех лиц, причастных к совершению этого преступления и выявления дополнительных фактов взяточничества. Действия обвиняемой подпадают под санкции ч. 4 ст. 343 УК ДНР (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Донецкой Народной Республики). Максимальная ответственность по статье предполагает лишение свободы сроком до 10 лет с выплатой штрафа в размере 50-кратной суммы взятки.