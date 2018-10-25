На юг Донбасса приехали снайперы из Литвы: участятся обстрелы?

СЕГОДНЯ 16:12 2018-10-25T16:14:25+03:00

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Снайперы из Литвы пополнила подразделение 128-й горно-пехотной бригады ВСУ под Волновахой. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- На мариупольском направлении, в район Старогнатовки в зону ответственности 15-го батальона 128-й бригады прибыли снайперские группы, состоящей из литовских наемников, - сказал Безсонов.

Это уже не первый случай, когда в ряды ВСУ вливаются иностранные наемники. Так, в конце августа в Бердянское под Мариуполем прибыли 50 иностранных снайперов, экипированных по последнему слову техники.

Привлечение иностранных наемников связано с нехваткой военных специалистов в рядах ВСУ. По данным главного управления кадров генштаба ВСУ, с августа по декабрь 2018 года с военной службы по контракту планируется к увольнению более 20 тысяч военнослужащих ВСУ, а всего до конца года – 32-х тысяч.