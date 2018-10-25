Небоевые потери ВСУ: Военнослужащего раздавило танком во время погрузки техники

СЕГОДНЯ 15:27 2018-10-25T15:28:00+03:00

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Танк Т-80 бригады морской пехоты ВСУ перевернулся во время погрузки на железнодорожной станции Хлебодаровка, что под Волновахой. Об этом заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- Из-за грубого нарушения техники безопасности двое военнослужащих, находившихся возле платформы, получили травмы различной степени тяжести. Механик-водитель от полученных травм скончался», - рассказал Безсонов.

По его словам, командование бригады не доложило о ЧП в штаб ООС.

Напомним, что сегодня в 6:00 один житель погиб, еще один травмирован в ДТП с участием автомобиля офицера ВСУ в занятом украинскими войсками Мариуполе. Легковой автомобиль «ДЕО» под управлением капитана Бондаря допустил столкновение с движущейся навстречу машиной, в которой находились гражданские.