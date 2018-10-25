2018-10-25T15:15:57+03:00
Политика

Небоевые потери ВСУ: Два бойца подорвались на собственной мине в районе Троицкого

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Два киевских силовика подорвались на установленном ранее минно-взрывном заграждении при проведении инженерной разведки местности в зоне так называемой "операции объединенных сил" в районе Троицкого.

Об этом сегодня на брифинге в ЛИЦ сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Он отметил, что разведка оборонного ведомства Республики "продолжает выявлять факты небоевых потерь в вооруженных силах Украины в зоне проведения так называемой "операции оккупационных сил".

"Так, 24 октября, проводя инженерную разведку местности в районе населенного пункта Троицкое, подорвались на установленном ранее минно-взрывном заграждении двое военнослужащих 72-й механизированной бригады вооруженных сил Украины", – сообщил Марочко.

Подполковник уточнил, что оба военнослужащих в тяжелом состоянии доставлены в медицинское учреждение.

"Этот факт тщательно скрывается от вышестоящего командования и, скорее всего, по сложившейся уже традиции, данные небоевые потери в ближайшее время будут преподнесены как боевые, полученные в результате, якобы, обстрелов с позиций Народной милиции ЛНР", – добавил он.

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