Еще больше детей Донбасса будут приглашать в Россию
В ходе Международного форума российские представители поставили акцент на детей Донбасса, которые в пору своего возраста уже успели пережить многое.
Детям Донбасса мы всегда оказываем пристальное внимание, - говорит член общественной палаты Московской области Дмитрий Шалыгин. - В этом году с декабря по начало января мы приглашаем ребят из ДНР и ЛНР на праздничные елки в столицу России.
По словам политика для ребят будут подготовлены зимние карнавалы, мастер-классы по созданию новогодних украшений, спортивные мероприятия, рождественские программы в храмах.
- И, конечно, каждого будет ждать Дед Мороз с подарками, - отметил Шалыгин.
Немало говорилось и о санаторно-курортном лечении детей из воюющих Республик.
- В этом году, когда у нас в регионе начала работу интеграционная программа, дети из ДНР и ЛНР прошли оздоровления в наших санаториях, - говорят представители Рязани. - Поскольку мы осознаем высокий социальный эффект детских программ, то нами решено в 2019 году принять на оздоровление свыше ста ребят.