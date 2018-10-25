Еще больше детей Донбасса будут приглашать в Россию

СЕГОДНЯ 14:04 2018-10-25T14:05:26+03:00

Об этом говорилось на Международном интеграционном форуме в Донецке

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В ходе Международного форума российские представители поставили акцент на детей Донбасса, которые в пору своего возраста уже успели пережить многое.

Детям Донбасса мы всегда оказываем пристальное внимание, - говорит член общественной палаты Московской области Дмитрий Шалыгин. - В этом году с декабря по начало января мы приглашаем ребят из ДНР и ЛНР на праздничные елки в столицу России.

По словам политика для ребят будут подготовлены зимние карнавалы, мастер-классы по созданию новогодних украшений, спортивные мероприятия, рождественские программы в храмах.

- И, конечно, каждого будет ждать Дед Мороз с подарками, - отметил Шалыгин.

Немало говорилось и о санаторно-курортном лечении детей из воюющих Республик.

- В этом году, когда у нас в регионе начала работу интеграционная программа, дети из ДНР и ЛНР прошли оздоровления в наших санаториях, - говорят представители Рязани. - Поскольку мы осознаем высокий социальный эффект детских программ, то нами решено в 2019 году принять на оздоровление свыше ста ребят.