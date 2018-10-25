ДТП с участием машины офицера ВСУ в Мариуполе: один гражданский погиб, еще один травмирован

СЕГОДНЯ 13:17 2018-10-25T14:14:01+03:00

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Один житель погиб, еще один травмирован в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля офицера ВСУ в занятом украинскими войсками Мариуполе сегодня, 25 октября. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- В 6 утра в Мариуполе произошла авария с участием легкового автомобиля «ДЕО» под управлением капитана Бондаря. Он допустил столкновение с движущимся навстречу транспортным средством с двумя мирными жителями. В результате аварии водитель встречного автомобиля погиб на месте, пассажир получил травмы, - сказал Безсонов. - Мы видим, что уровень воинской дисциплины и моральное разложение ВСУ приводит не только к гибели и травматизму военнослужащих, но и гибели гражданских лиц.