2018-10-25T12:40:05+03:00
Политика

«Установим каждого»: СБУ угрожают посадить тех, кто проголосует на выборах в ЛНР и ДНР

Такие плакаты появились в украинских пенсионных фондах
Никита МАКАРЕНКОВ
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В пенсионных фондах незалежной появились плакаты с угрозами тем, кто проголосует на предстоящих выборах в Луганской и Донецкой Народных Республиках 11 ноября. Фото одного из них, размещенного на стене ПФ города Попасная опубликовали очевидцы в социальных сетях.

«СБУ предупреждает: участие в выборах в ОРЛО - государственная измена! Выбирай разумно - или забота государства или участие в фейковых выбора. Установим каждого» - говорится в обращении спецслужбы.

- Этими плакатами они нас не запугают, - пишут пользователи в соцсетях. - Мест не хватит - пересажать всех. Да и как? Сюда они не доберутся! Люди имеют международное право сделать выбор и жить в независимом государстве.

Пока Украина пытается запугать жителей Республик и отговорить их от выбора, который они сделали ещё в 2014 году, в Донецке проходит Международный форум. Обсуждается интеграция с Россией. На нём депутат Государственной Думы Андрей Козенко заявил, что выборы в ДНР и ДНР можно расценивать как движение к признанию.

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