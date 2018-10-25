Плановое отключение электроэнергии в Макеевке: Где сегодня не будет света (адреса жилых домов)

СЕГОДНЯ 09:04 2018-10-25T09:04:20+03:00

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25 октября в Кировском районе с 11:00 до 13:00 в связи с капитальным ремонтом оборудования на ТП 222 будут отключены от электроснабжения потребители: кв-ла Химик, д. 15а, 23, 24, 25, 26, 27, детский сад №152 и №110, здание РОВД. Всего 352 абонента;

25 октября в Центрально-Городском районе с 13:00 до 15:00 в связи с капитальным ремонтом оборудования на ТП 199 будут отключены от электроснабжения потребители: кв-ла Шахтерский, д. 18, 19, 20, 30, 32, детский сад №117, ЦРБ, рынок «Агора», магазин «Вектор». Всего 515 абонентов.