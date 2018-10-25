Ремонт газопровода в ЛНР: Где не будет газа 30 октября
Во вторник, 30 октября, с 8.00 до 16.00 специалисты госпредприятия «Луганскгаз» будут проводить плановые ремонтные работы на газопроводе в районе сел Николаевка, Пионерское, Лобачево и Бурчак-Михайловка. Поэтому подача газа абонентам, проживающим на территории данных населенных пунктов, будет временно прекращена.
Об этом сообщили в администрации города Луганска.
«Убедительная просьба к потребителям природного газа перекрыть краны перед газовыми приборами, во время пуска газа по возможности находиться дома, а также отнестись с должным пониманием к сложившейся ситуации», – говорится в сообщении.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: (0642) 33 25 11.