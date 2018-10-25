2018-10-25T07:42:15+03:00
Общество

Ремонт газопровода в ЛНР: Где не будет газа 30 октября

«Луганскгаз» информирует о плановых ремонтах
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Во вторник, 30 октября, с 8.00 до 16.00 специалисты госпредприятия «Луганскгаз» будут проводить плановые ремонтные работы на газопроводе в районе сел Николаевка, Пионерское, Лобачево и Бурчак-Михайловка. Поэтому подача газа абонентам, проживающим на территории данных населенных пунктов, будет временно прекращена.

Об этом сообщили в администрации города Луганска.

«Убедительная просьба к потребителям природного газа перекрыть краны перед газовыми приборами, во время пуска газа по возможности находиться дома, а также отнестись с должным пониманием к сложившейся ситуации», – говорится в сообщении.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: (0642) 33 25 11.

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