2018-10-25T07:20:29+03:00
Политика

Обстрелы ЛНР: ВСУ три раза за сутки нарушили «перемирие»

Обстрелам подверглись районы Голубовское, Долгое и Лозовое
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ три раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики.

Обстрелам подверглись районы Голубовское, Долгое и Лозовое.

Огонь велся из 120-мм и 82-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов АГС и ручных противотанковых гранатометов РПГ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины». ВСУ неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

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