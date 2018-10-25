Обстрелы ЛНР: ВСУ три раза за сутки нарушили «перемирие»
ВСУ три раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики.
Обстрелам подверглись районы Голубовское, Долгое и Лозовое.
Огонь велся из 120-мм и 82-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов АГС и ручных противотанковых гранатометов РПГ.
Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины». ВСУ неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.