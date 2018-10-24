Экологи предупредили о вероятном затоплении севера Донбасса в период паводков

СЕГОДНЯ 18:54 2018-10-24T18:54:45+03:00

Особую тревогу у экологов ДНР вызывает прохождение паводка на реках Казенный и Кривой Торцы, где расположены шесть аварийных плотин

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Северу Донбасса грозит затопление в период паводков из аварийных плотин на реках Казенный и Кривой Торцы. Затопить может Славянск, Краматорск и Дружковку. Об этом сегодня, 24 октября, сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

— Особую тревогу вызывает прохождение паводка на реках Казенный и Кривой Торцы, где из-за аварийного состояния шести плотин в районе городов Дружковка, Краматорск, Славянск будут затоплены территории: в городе Славянске - 2396 гектаров. В городе Краматорске - 886 гектаров. В городе Дружковка - 288 гектаров, — сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

Там подчеркнули, что в указанные территории входят жилые и промышленные зоны, парки, курорты, поля, огороды и т.д.

Напомним, ранее экологи Донецкой Народной Республики неоднократно обращали внимание на аварийное состояние дамб и водохранилищ на территории Донбасса, временно подконтрольной Украине.