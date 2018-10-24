2018-10-24T18:15:01+03:00
Происшествия

За девять месяцев 2018 года в пожарах погибло более 90 жителей ЛНР

В сравнение с прошлым годом смертность мирных жителей во время пожаров увеличилась на 33%
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта imenno.ruФОТО: архив сайта imenno.ru
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Во время пожаров за девять месяцев этого года в Луганской Народной Республике погиб 91 мирный житель. Смертность превысила показатели прошлого года за аналогичный период на 33%. Неутешительные промежуточные итоги 2018 подвели в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

— За девять месяцев текущего года допущено увеличение числа погибших людей на пожарах (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), которое составляет более 33%. Из 91 человека - 88 погибли в жилом секторе, — сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

Рост количества жертв во время пожаров отмечается почти во всех регионах Луганской Народной Республики. Основное количество погибших составили пенсионеры, лица без определенного вида занятий, лица без определенного места жительства. Наиболее частая причина возникновения пожаров – неосторожное обращение с огнём, а также нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования и печей.

Напомним, что в летне-осенний период наибольшую опасность представляет возгорание сухой травы и листвы.

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