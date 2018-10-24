2018-10-24T17:34:14+03:00
Политика

Украина продолжает стягивать технику к линии соприкосновения. В район Новозвановки перебросили БТР и «Уралы»

Народная милиция ЛНР продолжает фиксировать прибытие техники и вооружения к границам линии соприкосновения
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вместо того, что посодействовать разведению сил и средств, как предписано Минскими соглашения, украинская армия продолжает стягивать к линии соприкосновения технику. В частности, в район Новозвановки Вооружённые силы Украины перебросили «Уралы» и БТР. Об этом сегодня, 24, октября, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

— В зону ответственности 14-й механизированной бригады в район населенного пункта Новозвановка прибыла колонна техники противника в составе пяти грузовых автомобилей «Урал» и трех БТР-80, — сообщил Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что таким образом украинские силовики наращивают не только количество техники на линии соприкосновения, но и количество боеприпасов, с помощью которых можно будет вести провокационные обстрел Луганской Народной Республики.

Напомним, за минувшие сутки было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны украинской армии.

Подробнее об этом в материале нашего корреспондента.

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