2018-10-24T17:09:09+03:00
Политика

ВСУ открыли огонь по Югу ДНР из тяжёлых орудий. В ход пошла артиллерия и миномёты

Под обстрел украинской армии попали посёлки Новая Таврия, Ленинское и Саханка
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта news-front.infoФОТО: архив сайта news-front.info
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Этим вечером, 24 октября, украинские силовики открыли огонь по Югу Донецкой Народной Республики. В ход пошли миномёты и тяжёлая артиллерия. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В 16:30 был зафиксирован обстрел населённого пункта Новая Таврия, по которому выпустили шесть снарядов из артиллерии калибром 122 миллиметра, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Кроме того, от вооружённой агрессии украинской армии пострадали посёлки Саханка и Ленинское. По Саханке выпустили семь снарядов из артиллерии калибром 122 миллиметра, 10 мин из миномёта калибром 120 миллиметров и семь мин из миномёта калибром 82 миллиметра. Обстрел был зафиксирован в 16:30.

По посёлку Ленинское 19 мин из миномёта калибром 120 миллиметров. Также по последней информации Представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе по посёлку Ленинское произвели пять выстрелов из танков в 16:30.

Напомним, сегодня от вооружённой агрессии украинской армии пострадал Петровский район Донецка. Его обстреляли из крупнокалиберных пулемётов.

Подробнее об этом в материале нашего корреспондента.

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