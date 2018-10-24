Петровский район Донецка обстреляли из крупнокалиберных пулемётов. Пострадала жилая квартира

СЕГОДНЯ 16:12 2018-10-24T16:12:34+03:00

В квартире посечены окна, мебель и бытовая техника. По счастливой случайности никто не пострадал

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Сегодня, 24 октября, в 12:15 Вооружённые силы Украины открыли огонь по окраинам Донецка. Под обстрел попал прифронтовой Петровский район, в котором пострадал один жилой дом. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В результате обстрела зафиксировано повреждение остекления, посечена мебель и бытовая техника в жилой квартире по адресу: улица Безлесная, 41/1, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Там отметили, что обстрел вёлся из крупнокалиберных пулемётов и жертв удалось избежать по счастливой случайности.

Более подробная информация на данный момент уточняется.

Напомним, за минувшие сутки украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 142 единицы различных боеприпасов.