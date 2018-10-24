СЕГОДНЯ 15:28 2018-10-24T15:29:12+03:00

Украинские силовики умирают не от обстрелов, а от наркотиков и алкоголя

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В рядах Вооружённых сил Украины продолжает процветать пьянство и употребление наркотических веществ, из-за чего число военнослужащих украинской армии уменьшается с каждым днём. Об этом сегодня, 24 октября, рассказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— Мы продолжаем получать информацию о небоевых потерях ВСУ в результате употребления алкогольных и наркотических веществ. В районе населённого пункта Дзержинск во время пьяной ссоры, возникшей между боевиками 15 батальона 58 бригады, при распитии спиртных напитков, в результате взрыва гранаты, брошенной одним из собутыльников в окоп, получил осколочные ранения рядовой Гур, — сообщил Даниил Безсонов.

Также он рассказал, что в районе населённого пункта Старогнатовка, разбирая боеприпас к подствольному гранатомету погиб боевик 128-й бригады сержант Юрченко. В результате разбирательства выяснили, что сержант находился в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, Даниил Безсонов и разведка Народной милиции ДНР неоднократно сообщали о низком морально-психологическом состоянии военнослужащих украинской армии.