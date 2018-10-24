График движения автобусов «Ясиноватая-Донецк» может быть продлён при условии его востребованности

СЕГОДНЯ 14:34 2018-10-24T15:23:03+03:00

Денис Пушилин с рабочим визитом посетил прифронтовую Ясиноватую и ЯМЗ Фото: Юрий СОБОЛЕВ

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Сегодня, 24 октября, временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил Ясиноватую и провёл рабочую встречу с сотрудниками Ясиноватского машиностроительного завода. В ходе разговора был поднят вопрос продления графика движения автобусов «Ясиноватая-Донецк».

— Я поставлю задачу Минтрансу проработать этот вопрос, и запустить маршрут, если он будет востребован, — пообещал Денис Пушилин.

Кроме того, Денис Пушилин сообщил, что Ясиноватский машзавод завершил работу над очередным модернизированным добычным комбайном. В ближайшие дни машина уйдёт на экспорт. Врио Главы подчеркнул, что несмотря на близость к фронту, завод продолжает производить столь сложное оборудование.

Напомним, что сегодня Денис Пушилин с рабочим визитом посетил прифронтовую Ясиноватую.