Крым отдаёт приоритет продукции из Республик Донбасса
- С открытием крымского моста возможность перемещения товаров стала лучше, цена за транспортировку немного упала, - говорит депутат Госдумы РФ Андрей Козенко. - Это повлияет как на стоимость товаров из Донецка и Луганска в Крыму, так и наоборот.
Также использование портов Крыма позволит отправлять товары из ДНР и ЛНР на дальнее зарубежье.
- Например, отправка продукции в Сирию, - отметил политик.
Сейчас решается, как переправлять из Донбасса в Крым для отопления жилья и объектов социальной инфраструктуры.
- В Крыму сейчас не газифицировано 25% территории, поэтому мы нуждаемся в угле для отопления. Мы его приобретаем, - рассказывает Козенко. - Вопрос в том, как его перемещать, чтобы была комфортная цена. Конечно, приоритет отдается продукции, которая производится в Донбассе.