Крым отдаёт приоритет продукции из Республик Донбасса

СЕГОДНЯ 14:22 2018-10-24T14:22:56+03:00

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- С открытием крымского моста возможность перемещения товаров стала лучше, цена за транспортировку немного упала, - говорит депутат Госдумы РФ Андрей Козенко. - Это повлияет как на стоимость товаров из Донецка и Луганска в Крыму, так и наоборот.

Также использование портов Крыма позволит отправлять товары из ДНР и ЛНР на дальнее зарубежье.

- Например, отправка продукции в Сирию, - отметил политик.

Сейчас решается, как переправлять из Донбасса в Крым для отопления жилья и объектов социальной инфраструктуры.

- В Крыму сейчас не газифицировано 25% территории, поэтому мы нуждаемся в угле для отопления. Мы его приобретаем, - рассказывает Козенко. - Вопрос в том, как его перемещать, чтобы была комфортная цена. Конечно, приоритет отдается продукции, которая производится в Донбассе.