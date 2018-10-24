2018-10-24T14:23:49+03:00
Политика

ДНР и ЛНР синхронизируют законодательство и уберут таможню

Об этом заявили врио Главы ДНР Денис Пушилин и и.о. Главы ЛНР Леонид Пасечник
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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- Ряд законов, которые приняты в ЛНР, уже проработаны в рамках профильных комитетов. Изобретать велосипед нет смысла, - считает врио Главы ДНР Денис Пушилин. - Поэтому наши депутаты рассматривают то, что уже принято там, а не принято у нас и наоборот. Идет такой взаимный процесс.

Луганский коллега согласился. Пасечник отметил, что в основном законы, которые принимаются ЛНР,имеют российскую направленность.

- Тем, что мы приняли у нас – готовы поделиться с ДНР, там, где есть прорыв у вас – готовы перенять опыт. Это будет полезно для всех нас, чтобы мы быстрее развивались, - сказал он.

Леонид Иванович добавил, что уже есть договоренности о том, что будут убранытаможенные границы между Республиками.

- Нам осталось привести к общему знаменателю наши таможенные кодексы, правила и квоты для того, чтобы исключить ввозконтрабандына наши территории. Сейчас движемся в этом направлении. Как только все наладим – подпишем соответствующее соглашение и откроем границу. Это перспектива этого года и начала следующего, - заявил и.о. Главы ЛНР Леонид Пасечник.

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