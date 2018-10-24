Как ДНР официально сотрудничает с Россией

СЕГОДНЯ 14:11 2018-10-24T14:11:29+03:00

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На пресс-конференции врио Главы ДНР Дениса Пушилина, и.о. Главы ЛНР Леонида Пасечника и депутата Госдумы РФ Андрей Козенко обсудили и взаимодействия с Россией в рамках интеграционной программы, которой посвящен четырехдневный форум в Донецке.

- Мы взаимодействуем с Российской Федерацией в культуре, спорте, здравоохранении... , - говорит Пушилин. - Сейчас планируем добавить площадки экономической направленности. Взаимоучастие в выставках, форумах. Возможность заключать контракты нашим предпринимателям с российскими бизнесменами. Это своеобразный толчок для того, чтобы развитие в экономике было более интенсивным. Мы как в 2014 году начали двигаться в сторону России, так должны приближаться к ней и сейчас.

Немало внимания было уделено законодательному сближению Республик Донбасса. Денис Пушилин отметил, что для этого нужно использовать все возможности, которые есть.