2018-10-24T13:50:34+03:00
Политика

Козенко: Высокая явка подтвердит выбор Донбасса, сделанный в 2014 году

По словам депутата Госдумы, подготовка к выборам идет прозрачно
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Козенко на вчерашней пресс-конференции заявил, что в ходе избирательной кампании он не видит никаких экстраординарных вещей.

- Все в рамках норм общественной политики, - отметил политик. - Нужно понимать, что Республики уже состоялись как государства.

Важно, чтобы на выборах Глав ДНР и ЛНР и депутатов Народных советов была высокая явка.

- Этот фактор – легитимизация выборов, - говорит Козенко. - Донбассу нужно это подтвердить, чтобы ни у кого не осталось сомнений.

Андрей Дмитриевич, как могут повлиять выборы в Республиках Донбасса на процесс признания?– спросила «Комсомолка» у российского политика.

- Очередные выборы – это признание государственности. В отличие от соседнего государства Украины, где власть пришла после госпереворота, - отвечает Козенко. - В Республике же все очевидно. Выборы можно расценивать как движение к признанию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
График движения автобусов «Ясиноватая-Донецк» может быть продлён при условии его востребованности
Крым отдаёт приоритет продукции из Республик Донбасса
ДНР и ЛНР синхронизируют законодательство и уберут таможню
Как ДНР официально сотрудничает с Россией
В Украине заявили, какой вариант миротворческой операции в Донбассе подходит больше всего
Что ждет Донбасс после выборов
Депутат Госдумы Андрей Козенко: Выборы – это признание государственности Республик Донбасса
ДНР и ЛНР подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере образования
В Макеевке перевернулась маршрутка с пассажирами
26-28 октября в ЛНР будет проводиться отключение электричества
Выходные дни в 2019 году: когда будем отдыхать
Соглашения о побратимстве между городами Крыма и Донбасса были подписаны в Ялте
Обстрелы в ДНР: количество нарушений стало меньше, а количество применяемых боеприпасов – больше
Украинские силовики минируют просёлочные дороги на подконтрольной им территории Донбасса
Обстрелы в ЛНР: ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня
Погода в Донецке: МЧС объявило штормовое предупреждение, днем дождь, ветер, до +13
Украина не захотела эвакуировать погибших мирных жителей с подконтрольной ей территории
На каких условиях иностранные банки могут открыть свой филиал в ДНР
Футбольные баталии. Матч между правительствами ДНР и ЛНР закончился победой хозяев
Юг ДНР под украинским огнем
Работники "Воды Донбасса" подорвались на взрывном устройстве
Подтвердилось, что в день гибели Александр Захарченко не планировал заезжать в кафе «Сепар»
4 и 5 ноября в Луганске и Стаханове выступит Юлия Чичерина
Депутат Государственной Думы Андрей Козенко: Республики Донбасса состоялись как полноценные государства
В РФ могут ввести «миграционную амнистию» для жителей Республик Донбасса
В Донецке открылся форум «Русский мир и Донбасс»