Козенко: Высокая явка подтвердит выбор Донбасса, сделанный в 2014 году
Депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Козенко на вчерашней пресс-конференции заявил, что в ходе избирательной кампании он не видит никаких экстраординарных вещей.
- Все в рамках норм общественной политики, - отметил политик. - Нужно понимать, что Республики уже состоялись как государства.
Важно, чтобы на выборах Глав ДНР и ЛНР и депутатов Народных советов была высокая явка.
- Этот фактор – легитимизация выборов, - говорит Козенко. - Донбассу нужно это подтвердить, чтобы ни у кого не осталось сомнений.
Андрей Дмитриевич, как могут повлиять выборы в Республиках Донбасса на процесс признания?– спросила «Комсомолка» у российского политика.
- Очередные выборы – это признание государственности. В отличие от соседнего государства Украины, где власть пришла после госпереворота, - отвечает Козенко. - В Республике же все очевидно. Выборы можно расценивать как движение к признанию.