Козенко: Высокая явка подтвердит выбор Донбасса, сделанный в 2014 году

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-24T13:50:34+03:00

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Депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Козенко на вчерашней пресс-конференции заявил, что в ходе избирательной кампании он не видит никаких экстраординарных вещей.

- Все в рамках норм общественной политики, - отметил политик. - Нужно понимать, что Республики уже состоялись как государства.

Важно, чтобы на выборах Глав ДНР и ЛНР и депутатов Народных советов была высокая явка.

- Этот фактор – легитимизация выборов, - говорит Козенко. - Донбассу нужно это подтвердить, чтобы ни у кого не осталось сомнений.

Андрей Дмитриевич, как могут повлиять выборы в Республиках Донбасса на процесс признания?– спросила «Комсомолка» у российского политика.

- Очередные выборы – это признание государственности. В отличие от соседнего государства Украины, где власть пришла после госпереворота, - отвечает Козенко. - В Республике же все очевидно. Выборы можно расценивать как движение к признанию.