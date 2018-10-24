В Украине заявили, какой вариант миротворческой операции в Донбассе подходит больше всего

СЕГОДНЯ 13:41 2018-10-24T13:41:10+03:00

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В украинских верхушках снова заговорили о том, как должна выглядеть миротворческая миссия ООН в Донбассе. Советник украинского министра «по вопросам временно оккупированных территорий» Александр Левченко считает, что она должна быть организованна по «хорватской модели». Быть может потому, что раньше он был он послом Украины в Хорватии.

- Мы еще раз исследовали ситуацию с применением миротворческих миссий в мире. Мы пришли к выводу, что именно хорватский вариант для нас был бы ближе из всех тех, что мы видели. Сценарии развития событий на Донбассе и в Хорватии очень похожи, хотя разница, условно, в 23 года, - сказал Левченко на пресс-конференции в столице незалежной.

По мнению советника, миротворческая миссия в Донбассе должна насчитывать от 25 до 50 тысяч человек в контингенте.

- Я не исключаю, что 30 стран, может и больше, будут участвовать в международной миссии в Украине, - добавил он.