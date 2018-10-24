2018-10-24T14:24:01+03:00
Политика

Что ждет Донбасс после выборов

На пресс-конференции кандидаты на пост Глав Республик Донбасса обсудили насущные вопросы
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Минувший вторник для врио Дениса Пушилина и и.о. Леонида Пасечника выдался насыщенным. Сначала они открыли Международный интеграционный форум «Русский мир и Донбасс: от сотрудничества к интеграции». Затем приняли участие в товарищеском футбольном матче. Уже после их ожидала пресс-конференция.

- Народ Донбасса ждет изменения в лучшую сторону. После выборов так тем более. Какими будут изменения? – этот вопрос мы адресовали Денису Владимировичу и Леониду Ивановичу.

- Нам нужно развивать экономику. Мы должны делать жизнь наших граждан – достойной, улучшать благосостояние, - отвечает врио Главы ДНР Денис Пушилин. -Это социальное обеспечение, забота о наших военнослужащих, которые защищают нас и дают возможность проводить выборы, футбольные турниры, жить и думать о будущем. Мы не должны забывать про атрибуты мирной жизни и о людях.

И.о. Главы ЛНР Леонид Пасечник поддерживает сказанные Денисом Владимировичем слова, подчеркнув, что благосостояние народа связанно с восстановлением и укреплением нашей экономики.

- Сегодня мы работаем над этим, и пополнение нашего бюджета уже позволило: поднять зарплаты работникам, стипендии студентам, опустить цены на горюче-смазочные материалы... , - рассказывает Леонид Иванович. - Все это нам нужно делать вместе с жителями наших Республик, которые хотят, чтобы власть была повернута к ним лицом, а не так, как это было при Украине. Мы видим, к какому результату это привело.

Депутат Госдумы, как сторонний наблюдатель, оценил подготовку к выборам.

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