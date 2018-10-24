2018-10-24T14:24:13+03:00
Политика

Депутат Госдумы Андрей Козенко: Выборы – это признание государственности Республик Донбасса

А также движение к признанию
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Помимо Пасечника и Пушилина на вопросы журналистов отвечал и гость из Крыма - депутат Государственной Думы Андрей Козенко. Одной из главных тем стали предстоящие выборы.

- Андрей Дмитриевич, как могут повлиять выборы в Республиках Донбасса на процесс признания?– спросила «Комсомолка» у российского политика.

- Очередные выборы – это признание государственности. В отличие от соседнего государства Украины, где власть пришла после госпереворота, - отвечает Козенко. - В Республике же все очевидно. Выборы можно расценивать как движение к признанию.

Депутат Госдумы отметил, что сегодня Крым тоже не признан многими.

- Самое главное признание – это признание Российской Федерацией, - подчеркивает политик. - Что касается мирового сообщества: когда-то и они признают, никуда они от этого не денутся. Донбасс рано или поздно будет в составе своей великой Родины.

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