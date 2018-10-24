Депутат Госдумы Андрей Козенко: Выборы – это признание государственности Республик Донбасса
Помимо Пасечника и Пушилина на вопросы журналистов отвечал и гость из Крыма - депутат Государственной Думы Андрей Козенко. Одной из главных тем стали предстоящие выборы.
- Андрей Дмитриевич, как могут повлиять выборы в Республиках Донбасса на процесс признания?– спросила «Комсомолка» у российского политика.
- Очередные выборы – это признание государственности. В отличие от соседнего государства Украины, где власть пришла после госпереворота, - отвечает Козенко. - В Республике же все очевидно. Выборы можно расценивать как движение к признанию.
Депутат Госдумы отметил, что сегодня Крым тоже не признан многими.
- Самое главное признание – это признание Российской Федерацией, - подчеркивает политик. - Что касается мирового сообщества: когда-то и они признают, никуда они от этого не денутся. Донбасс рано или поздно будет в составе своей великой Родины.