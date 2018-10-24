2018-10-24T13:21:21+03:00
Общество

ДНР и ЛНР подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере образования

Меморандум о сотрудничестве подписали представители профильных Министерств обеих Республик
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: Министерство образования и науки ДНРФОТО: Министерство образования и науки ДНР
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Сегодня, 24 октября, в Донецке состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве Министерств образования и науки Донецкой и Луганской Народных Республик в области образовательной, научно-исследовательской, инновационной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки ДНР.

— У нас есть общие проекты, наша совместная деятельность направлена на дальнейшее развитие сфер образования и науки Республик. И, конечно, мы объединяем свои усилия для интеграции в научно-образовательное, культурное пространство Российской Федерации. Надеемся, что работа в рамках Меморандума принесет пользу школьникам, студентам, аспирантам, преподавателям – а это самые большие объединения в обеих Республиках, — сказал Первый заместитель образования и науки ДНР Михаил Кушаков Министра

Меморандум подписали сам Михаил Кушаков и исполняющий обязанности Министра образования и науки Луганской Народной Республики Сергей Цемкало. Двумя профильными Министерствами планируется проведение совместных образовательных мероприятий по повышению квалификации и профессиональной переподготовке педагогических работников обеих Республик.

Напомним, вчера в Донецке прошла совместная пресс-конференция врио Главы ДНР Дениса Пушилин и и.о. Главы ЛНР Леонида Пасечника.

О чём говорили Лидеры Республик накануне выборов, читайте в материале наших корреспондентов.

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