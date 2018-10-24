26-28 октября в ЛНР будет проводиться отключение электричества

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-24T11:59:51+03:00

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На подстанции «Победа 500 кВт» с 26 по 28 октября будут проводится ремонтные работы, в связи с чем по всей Луганской Народной Республике будут отключать электроэнергию или значительно уменьшать мощность её подачи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР.

— Выявлены дефекты на высоковольтной линии 500 кВт «Победа – Шахты», которые требуют срочных и безотлагательных ремонтных работ. Для этого с целью успешного прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 года с 22:00 26 октября 2018 года до 08:00 28 октября 2018 года будет производиться отключение данной линии для выполнения ремонтных работ, — сообщили в пресс-службе Министерства.

Там подчеркнули, что проблемы были выявлены с началом отопительного сезона, поэтому так важно провести ремонтные работы как можно скорее. Для обеспечения электроэнергией социально важных объектов (стационарной связи, больниц, аварийных служб, предприятий пищевой промышленности, крупных супермаркетов) будут задействованы дополнительные источники питания.

Кроме того, будет отсутствовать возможность обеспечивать запуск насосов, поэтому населению следует обеспечить себе запас воды на несколько дней. Всю важную информацию касательно отключения электроэнергии граждане ЛНР смогут получать по радио на частоте 103,6 FM.

Напомним, отопительный сезон в ЛНР начался 15 октября.