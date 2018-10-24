2018-10-24T11:02:23+03:00
Общество

Соглашения о побратимстве между городами Крыма и Донбасса были подписаны в Ялте

Бахчисарай и Углегорск, а также Евпатория и Свердловск теперь города побратимы. Соответствующие соглашения были подписаны в Ялте
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: МИД ДНРФОТО: МИД ДНР
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22 октября в рамках Международной конференции «Российско-украинские отношения: проблемы и перспективы» в Ялте были подписаны соглашения о побратимстве между городами Крыма и Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики.

— Были подписаны соглашения о побратимстве между Бахчисараем и Углегорском (ДНР), а также между Евпаторией и Свердловском (ЛНР), — сообщили в пресс-службе МИДа Республики.

Подписантами соглашений выступили председатель Бахчисарайского городского совета Олег Даперко и глава городской администрации Углегорска Олег Неледва, а также заместитель председателя городского совета Евпатории Сергей Кутнев и глава Свердловской городской и районной администраций Андрей Сухачев.

Напомним, ранее на базе Русского центра ряд городов России подписали соглашения о побратимстве с городами Донецкой Народной Республики.

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