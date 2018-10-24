2018-10-24T10:13:05+03:00
Политика

Обстрелы в ДНР: количество нарушений стало меньше, а количество применяемых боеприпасов – больше

Украинская армия продолжает постоянные обстрелы в ДНР. Было зафиксировано 19 нарушений режим прекращения огня
Цесанна АНТОНЕНКО
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Украинские силовики не собираются прекращать обстрелы в ДНР. За минувшие сутки количество применяемых для обстрелов Республики боеприпасов увеличилось почти на 100 единиц, при этом было зафиксировано 19 нарушений режимов прекращения огня. Об этом сегодня, 24 октября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, Доломитное), Ясиноватая, Яковлевка, Васильевка, Спартак, Донецк (Терминал, Вольво-центр, пос. ш-ты Трудовская), Докучаевск, Ленинское, Коминтерново, Саханка, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Жертв среди мирного населения Донецкой Народной Республики, как и разрушений жилого фонда на данный момент не зафиксировано.

Информация о последствиях обстрела продолжает уточняться.

Всего за минувшие сутки по территории Республики было выпущено 142 единицы различных боеприпасов.

Напомним, в предыдущие сутки украинские силовики использовали 46 единиц различных боеприпасов.

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