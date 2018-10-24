2018-10-24T09:39:08+03:00
Политика

Украинские силовики минируют просёлочные дороги на подконтрольной им территории Донбасса

На окраине населённого пункта Новгородское ВСУ установили шесть противопехотных управляемых мин на дорогах, по которым ходят местные жители
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив МЧС ДНРФОТО: архив МЧС ДНР
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Одних постоянных обстрелов Украине мало, она продолжает террор мирных жителей Донбасса по обе стороны от линии боевого соприкосновения. Такое заявление сделал вчера, 23 октября, начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— Украинские каратели продолжают систематический террор населения Донбасса. По информации, полученной от местных жителей, нам стало известно об установке боевиками 16-го батальона 58-й бригады противопехотных управляемых мин типа МОН на окраине населенного пункта Новгородское. Выбор мест минирования и удалённость от линии боевого соприкосновения позволяют говорить о том, что данные мины установлены не для усиления линии обороны, а скорее с целью убийства мирных граждан, — сообщил Даниил Безсонов

Он подчеркнул, что шесть из десяти точек минирования расположены на просёлочных дорогах, по которым часто ходят мирные жители Новгородского и призвал их быть осторожными.

Напомним, меньше месяца назад, 30 сентября, трое подростков подорвались на мине под Горловкой и погибли. Ещё один оказался в больнице.

Подробнее о трагедии в Горловке в материале нашего корреспондента.

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