Украинские силовики минируют просёлочные дороги на подконтрольной им территории Донбасса

СЕГОДНЯ 09:38 2018-10-24T09:39:08+03:00

На окраине населённого пункта Новгородское ВСУ установили шесть противопехотных управляемых мин на дорогах, по которым ходят местные жители

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Одних постоянных обстрелов Украине мало, она продолжает террор мирных жителей Донбасса по обе стороны от линии боевого соприкосновения. Такое заявление сделал вчера, 23 октября, начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— Украинские каратели продолжают систематический террор населения Донбасса. По информации, полученной от местных жителей, нам стало известно об установке боевиками 16-го батальона 58-й бригады противопехотных управляемых мин типа МОН на окраине населенного пункта Новгородское. Выбор мест минирования и удалённость от линии боевого соприкосновения позволяют говорить о том, что данные мины установлены не для усиления линии обороны, а скорее с целью убийства мирных граждан, — сообщил Даниил Безсонов

Он подчеркнул, что шесть из десяти точек минирования расположены на просёлочных дорогах, по которым часто ходят мирные жители Новгородского и призвал их быть осторожными.

Напомним, меньше месяца назад, 30 сентября, трое подростков подорвались на мине под Горловкой и погибли. Ещё один оказался в больнице.

Подробнее о трагедии в Горловке в материале нашего корреспондента.