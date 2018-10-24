Обстрелы в ЛНР: ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня

СЕГОДНЯ 09:04 2018-10-24T09:04:03+03:00

Украинские силовики продолжают ежедневные обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки их стало немного больше

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Вооружённые силы Украины не прекращают обстрелы в ЛНР. При этом ситуация на линии разграничения остаётся стабильно напряжённой. За минувшие сутки три населённых пункта попали под огонь украинских силовиков. Об этом сегодня, 24 октября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— По нашим данным Вооружённые силы Украины три раза нарушили режим прекращения огня. Под огонь украинской армии попали позиции Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населённых пунктов Желобок, Калиново и Донецкий, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

При обстрелах территории Луганской Народной Республики Вооружённые силы Украины использовали две мины калибром 82 миллиметра, 17 осколочных гранат БМП-1, а также БМП-2.

На данный момент информация о жертвах и нарушениях не поступала. Последствия обстрелов продолжают уточняться.

Напомним, в предыдущие сутки украинская армия два раза нарушила режим прекращения огня, обстреляв населённые пункты Лозовое и Весёлая Гора.