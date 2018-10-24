Украина не захотела эвакуировать погибших мирных жителей с подконтрольной ей территории

СЕГОДНЯ 00:45 2018-10-24T00:46:08+03:00

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Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что погибших от разрыва установленной ВСУ мины мирных жителей Зотого-4 украинская сторона имела возможность, но не предприняла ни одной попытки сделать это.

- Сегодня военнослужащие Народной милиции ЛНР и ветераны-«афганцы» эвакуировали тела двух мирных жителей, погибших 18 октября в результате подрыва мины в подконтрольном ВСУ поселке Золотое-4,- говорит Марочко. - Наблюдали за процессом эвакуации тел, находившихся всего в 200 метрах от украинских позиций, представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста (МККК).

На Украине же заявляют, что возможности вывезти тела они не имели по той причине, что якобы территория этого населенного пункта находится под контролем ЛНР.

- За все это время украинская сторона никаких попыток эвакуировать тела не предпринимала, - подчеркивает представитель оборонного ведомства Республики. - При этом у украинской стороны были все возможности провести эвакуацию самостоятельно, но они даже не попытались это сделать.