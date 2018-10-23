На каких условиях иностранные банки могут открыть свой филиал в ДНР

23 Окт. 23:13 2018-10-23T23:13:09+03:00

Главное условие этому - государство, в котором он зарегистрирован, должно признать ДНР суверенным независимым государством

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В ЦРБ ДНР приняли постановление об утверждении правил аккредитации филиалов иностранных банков на территории Республики. Об этом заявили в пресс-службе банка.

- Постановлением правления Центрального Республиканского банка ДНР от 18 октября 2018 года № 230 утверждены правила аккредитации (регистрации) филиалов иностранных банков на территории Донецкой Народной Республики, - говорится в сообщении.

Теперь иностранные банки имеют право на открытие филиала в ДНР. Главное условие этому - государство, в котором он зарегистрирован, должно признать ДНР суверенным независимым государством.

- Минимальный размер уставного капитала иностранного банка на момент аккредитации его филиала должен составлять не менее 25 миллионов рублей, - уточнили в ЦРБ.