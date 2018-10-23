2018-10-23T22:11:24+03:00
Политика

Футбольные баталии. Матч между правительствами ДНР и ЛНР закончился победой хозяев

На табло 4:1 в пользу Донецкой Народной Республики
Елена ШИНКАРЕНКО
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Луганские болельщики неистово скандировали «Донецк, Луганск - дружба навек»! И именно под таким девизом прошел этот необычный футбольный матч между командами ДНР и ЛНР. В составе сборных - руководители министерств и ведомств, глав администраций городов обеих республик. Капитаны команд - Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Перед началом встречи спортсмены приветствовали друг друга и обменялись вымпелами.После исполнения гимна обеих республик началась игра. Соперникам предстояло сыграть 2 тайма по 20 минут. На 13 минуте матча счет открыл исполняющий обязанности первого заместителя министра угля и энергетики ДНР Максим Нестерчук.

До перерыва счет оставался неизменным. И уже во втором тайме, на 8 минуте гол в ворота соперника забил капитан донецкой команды Денис Пушилин.

Буквально через несколько минут еще одна результативная атака. На этот раз отличился исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков. Но гости не собирались сдаваться. И на 14-ой минуте матча в ворота дончан гол забил заместитель министра связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики Андрей Еременко. Финальную точку в этом необычном матче за несколько минут до его окончания поставил все тот же Максим Нестерчук. В итоге 4:1 в пользу Донецкой народной республики.

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