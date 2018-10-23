Юг ДНР под украинским огнем

СЕГОДНЯ 21:50 2018-10-23T21:50:57+03:00

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В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики сегодня вечером обстреляли из минометов села Саханка и Ленинское на юге ДНР.

- Сегодня в 16:35 украинские силовики выпустили по направлениям сел Саханка и Ленинское на юге ДНР в общей сложности 15 мин калибрами 82 и 120 мм, - говорится в сообщении.

Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Ранее, ВСУ обстреляли все направления Республики.

- Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 46 единиц, - отметили в СЦКК. – Огонь велся по району «Вольво-центра», селу Спартак, поселкам шахты Трудовская, Ясное, Старомихайловка в окрестностях и на окраинах Донецка.

Под обстрелом оказались Ясиноватая и прилегающий к ней поселок Крутая Балка, горловские поселки шахты имени Гагарина, Зайцево, Доломитное, села Коминтерново и Саханка на юге ДНР.